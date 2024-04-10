Ольга Бузова объяснила, для чего нужно внедрить уроки полового воспитания в школах

Ольга Бузова выступила с инициативой ввести уроки полового воспитания в школах

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова уверена, что подросткам нужно давать уроки полового воспитания.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public domain

Ольга Бузова считает, что подростки страдают от нехватки знаний об интимной части отношений между полами. Из-за этого, по мнению звезды, у них появляются неверные установки. Она отметила, что её поколение без должных знаний действовало "по наитию".

"В школах важно говорить юношам и девушкам, как правильно предохраняться. А главное — говорить, что всё должно происходить по обоюдному желанию", — цитирует слова Ольги издание Peopletalk.

Бузова уверена, что подобные меры помогут предотвратить насилие и булллинг в подростковой среде.