Ольга Бузова объяснила, для чего нужно внедрить уроки полового воспитания в школах

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова уверена, что подросткам нужно давать уроки полового воспитания.
Ольга Бузова считает, что подростки страдают от нехватки знаний об интимной части отношений между полами. Из-за этого, по мнению звезды, у них появляются неверные установки. Она отметила, что её поколение без должных знаний действовало "по наитию".
"В школах важно говорить юношам и девушкам, как правильно предохраняться. А главное — говорить, что всё должно происходить по обоюдному желанию", — цитирует слова Ольги издание Peopletalk.
Бузова уверена, что подобные меры помогут предотвратить насилие и булллинг в подростковой среде.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.