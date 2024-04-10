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Высказывания двухлетней давности разозлили общественность. Почему репера Jah Khalib "приплели" к убийству Нукеновой?

Репер Jah Khalib попал в скандал, связанный с убийством Салтанат Нукеновой в Казахстане

1:40
Шоу-бизнес

В ноябре 2023-го года в ресторане Астаны убили 31-летнюю Салтанат Нукенову. В этот день девушка отдыхала со своим мужем, экс-министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Ссора между супругами закончилась убийством девушки, в котором обвиняют ее мужа.

Репер Jah Khalib попал в скандал, связанный с убийством Салтанат Нукеновой в Казахстане
Фото: Инстаграм Бахтияра Мамедова (Jah Khalib)

Сейчас это дело очень активно обсуждают в соцсетях. Кто-то оправдывает Бишимбаева, а кто-то злобно высказывается, называя "абьюзером". Но почему к этому делу приплели известного казахстанского репера Бахтияра Мамедова более известного как Jah Khalib?

Дело в том, что певец два года назад в одном из подкастов высказал свое мнение по поводу того, что именно нужно носить женщинам, чтобы защититься от насильников. Репер рассказал, что сначала просил жену-украинку присмотреться к хиджабу в качестве красивого аксессуара, а потом она и жить не смогла без него.

"Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть мужчины животным взглядом и она будет в безопасности", — улыбаясь, заявил в подкасте артист, слова которого приводит Starhit.

В настоящее время видео вновь стало вирусным из-за убийства Нукеновой.

Жители страны привлекают все больше внимания к делу. О нем уже стали говорить по всему миру. Пользователи требуют, чтобы обвиняемый ответил по всей строгости закона и выражают соболезнования родственникам девушки.

Народ пишет много сообщений и реперу, однако он игнорирует их. Пользователи Сети также требуют, чтобы концерты Jah Khalib отменили в Казахстане и удалили его песни со стриминговых площадок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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