Переживший два инсульта Вячеслав Добрынин признался, что ему предлагали миллионы за появление на ТВ

Народный артист РФ, певец Вячеслав Добрынин в беседе с "АиФ" признался, что его постоянно зовут в телепроекты за большие деньги. Так, по его словам, ему предлагали шесть миллионов рублей за появление на телевидении, что считается самым высоким гонораром.

Фото: youtube.com by канал Радио Шансон is licensed under public domain