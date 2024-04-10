Переживший два инсульта Вячеслав Добрынин признался, что ему предлагали миллионы за появление на ТВ

Певцу Вячеславу Добрынину предлагали 6 млн рублей за появление на ТВ

Народный артист РФ, певец Вячеслав Добрынин в беседе с "АиФ" признался, что его постоянно зовут в телепроекты за большие деньги. Так, по его словам, ему предлагали шесть миллионов рублей за появление на телевидении, что считается самым высоким гонораром.

Фото: youtube.com by канал Радио Шансон is licensed under public domain

Добрынин пояснил, что его звали и к Андрею Малахову в программу "Привет, Андрей!" и к Лере Кудрявцевой в телепередачу "Секрет на миллион", но он всем отказывает.

"Мне присвоили инвалидную группу после двух инсультов. Но инвалидом себя не считаю. В бесплатных лекарствах от государства не нуждаюсь и в сострадании тоже. Хожу не очень хорошо. Раньше бегал, а сейчас медленно передвигаюсь, но уже гораздо лучше, чем год назад. Чувствую себя неполноценным. Поэтому и осторожничаю со съемками на телевидении", — поделился артист.

Также он отметил, что ему стыдно за происходящее на российской эстраде в нынешнее время. Ему бы хотелось, чтобы о нем все забыли и оставили его в покое.

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