"Как сосиска": 46-летняя Светлана Зейналова пожаловалась на лишние килограммы

Телеведущая Светлана Зейналова предстала на публике в силуэтном платье

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Телеведущая Светлана Зейналова провела гала-концерт в Кремлевском дворце в облегающем силуэтном платье. При этом себя она отругала за набранные килограммы.

Фото: youtube.com by канал Василий Конов is licensed under public domain

Она задала себе риторический вопрос о том, когда перестанет есть по ночам.

"Два лишних кг заполнили в платье все складочки. Пора завязывать, ради любимого платья надо постараться. Чувствую себя как сосиска, затянутая в шкурку", — высказалась знаменитость.

Зейналова отмечала, что с возрастом ей все тяжелее дается похудение, поэтому она старается находить время на тренировки. Ей не нравится постоянно ограничивать себя в еде, так как порой она срывается, и ей приходится заново начинать работу.

Также она следит за фигурой у особенной дочери Александры и берет ее в спортзал, чтобы они могли мотивировать друг друга.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, сколько килограммов набирала в каждую из беременностей.