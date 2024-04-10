Дженнифер Лопес появилась на публике в наряде, сделавшим ее мужчиной

Голливудская актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в образе, который раскритиковали из-за того, что ее стройная и женственная фигура стала грубой и мужеподобной.
Для ужина в ресторане в Калифорнии звезда выбрала джинсы, белый укороченный свитер и твидовый пиджак. Журналисты посчитали, что жакет придал актрисе грубости и добавил лишние объемы в верхней части тела. Такие плечики придают плечам ненужной брутальности и мужественности.
Тип фигуры Лопес, который называется "груша", несовместим с мешковатостью и бесформенностью.
Ранее стало известно, что дочь Бена Аффлека назвала себя мужским именем.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.