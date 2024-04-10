Тренд на смену пола у детей продолжает распространяться на Западе. 15-летняя дочка Бена Аффлека теперь не дочь, а сын

15-летняя дочь Бена Аффлека стала представляться мужским именем

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дочь голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер Серафина во время поминальной службы по случаю смерти дедушки официально представилась окружающим мужскими именем Фин. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Dunkin' is licensed under public domain

Так, девушка появилась на публике с короткой стрижкой, в строгом классическом костюме мужского типа и зачитала библейский стих прихожанам Объединенной методистской церкви Крайст-Черч в Чарльстоне. Стоит отметить, что ее заметили с короткими волосами еще в феврале.

Известно, что сводная сестра Серафины 16-летняя дочь певица Дженнифер Лопес Эмма идентифицирует себя как небинарную личность и просит обращаться к ней при помощи местоимения "они".

В браке с Дженнифер Гарнер у Бена Аффлека родились трое детей — дочери Вайолет и Серафина, а также сын Самюэль.

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