Даня Милохин уклоняется от армии: адвокат рассказал, что будет, если он продолжит так делать — "Телепрограмма"

Адвокат звезды Сергей Жорин в беседе с "Телепрограммой" рассказал, что популярному блогеру Дане Милохину может грозить уголовная ответственность за уклонение от службы в армии.
Согласно последним изменениям в законодательстве, уклонистам от службы в армии могут запретить выезжать из России и управлять транспортом. Также им могут заблокировать счета.
При самом неблагоприятном варианте Милохина привлекут к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".
Адвокат напомнил, что срок лишения свободы по такой статье достигает двух лет.
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