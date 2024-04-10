Даня Милохин уклоняется от армии: адвокат рассказал, что будет, если он продолжит так делать — "Телепрограмма"

Адвокат Жорин напомнил Милохину об уголовной ответственности за уклонение от службы

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат звезды Сергей Жорин в беседе с "Телепрограммой" рассказал, что популярному блогеру Дане Милохину может грозить уголовная ответственность за уклонение от службы в армии.

Фото: youtube.com by канал Макарена is licensed under public domain

Согласно последним изменениям в законодательстве, уклонистам от службы в армии могут запретить выезжать из России и управлять транспортом. Также им могут заблокировать счета.

При самом неблагоприятном варианте Милохина привлекут к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".

Адвокат напомнил, что срок лишения свободы по такой статье достигает двух лет.

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