Соседи покончившего с собой Евгения Кунгурова рассказали о подавленном настроении певца в последние дни

Соседи Кунгурова заявили о грустном настроении артиста перед смертью

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Соседи оперного певца и звезды шоу "Голос" Евгения Кунгурова в беседе с "Москвой 24" заявили, что незадолго до смерти был грустным.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь is licensed under public domain

Так, одна их жительниц ЖК, в котором проживал и музыкант, заявила, что мужчина выглядел подавленным, но при этом пригласил ее сына на какое-то выступление.

Еще один сосед Евгений рассказал, что певец был красивым и высоким, никто не догадывался, что у него могут быть депрессия и компульсивное расстройство.

Одна из соседок предположила, что у артиста не сложилось в личной жизни.

Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля, ему было 40 лет. Незадолго до смерти он написал сообщение жене, в котором угрожал свести с жизнью счеты. Приехавшие на место по звону супруги специалисты нашли тело певца.

Ранее Анжелика Варум появилась на конкурсе в Москве на фоне слухов об отъезде из России.