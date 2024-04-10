Соседи покончившего с собой Евгения Кунгурова рассказали о подавленном настроении певца в последние дни

Соседи оперного певца и звезды шоу "Голос" Евгения Кунгурова в беседе с "Москвой 24" заявили, что незадолго до смерти был грустным.
Так, одна их жительниц ЖК, в котором проживал и музыкант, заявила, что мужчина выглядел подавленным, но при этом пригласил ее сына на какое-то выступление.
Еще один сосед Евгений рассказал, что певец был красивым и высоким, никто не догадывался, что у него могут быть депрессия и компульсивное расстройство.
Одна из соседок предположила, что у артиста не сложилось в личной жизни.
Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля, ему было 40 лет. Незадолго до смерти он написал сообщение жене, в котором угрожал свести с жизнью счеты. Приехавшие на место по звону супруги специалисты нашли тело певца.
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