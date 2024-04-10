"Продолжает зарабатывать в России?": Варум на фоне слухов переезда в США заметили в Москве

Певица Анжелика Варум наградила победителей международного вокального конкурса МАТС Николая Агутина, который является отцом ее супруга Леонида Агутина. Об этом пишет StarHit.
Мероприятие длилось несколько дней — за это время участники успели выступить на сцене и принять участие во встречах со знаменитостями. Варум наградила их возможность бесплатного обучения в международной академии музыки Николая Агутина и фотосессией для портфолио.
Недавно СМИ написали, что стоимость апартаментов исполнительницы в Лос-Анджелесе достигли 190 млн рублей. При этом недвижимость, в которой проживает Варум, зарегистрирована на ее супруга, композитора Леонида Агутина.
Ранее возлюбленная Криштиану Роналду сфотографировалась в мини-шортах.
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