Настя Ивлеева избавилась от доли в баре в центре Москвы, где продавался "Коктейль с извинениями"

Настя Ивлеева продала свою долю в питейном заведении в центре Москвы

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева престала быть совладелицей нового бара в центре Москвы.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public domain

Настя Ивлеева избавилась от доли в новом баре в столице Nudles, где посетителям предлагают напитки, названные с намёком на скандальную "голую вечеринку".

Как сообщает Telegram-канал SHOT, теперь полноправным владельцем бара является новосибирский предприниматель Александр Пичугин. После скандала звезда Интернета покинула число учредителей организации.

В меню питейного заведения значались такие коктейли, как "Слёзы Ивлеевой", "Почти голый коктейль" или "Коктейль с извинениями". Теперь данные напики исчезли из меню.