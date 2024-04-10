Настя Ивлеева избавилась от доли в баре в центре Москвы, где продавался "Коктейль с извинениями"

Блогер Настя Ивлеева престала быть совладелицей нового бара в центре Москвы.
Настя Ивлеева избавилась от доли в новом баре в столице Nudles, где посетителям предлагают напитки, названные с намёком на скандальную "голую вечеринку".
Как сообщает Telegram-канал SHOT, теперь полноправным владельцем бара является новосибирский предприниматель Александр Пичугин. После скандала звезда Интернета покинула число учредителей организации.
В меню питейного заведения значались такие коктейли, как "Слёзы Ивлеевой", "Почти голый коктейль" или "Коктейль с извинениями". Теперь данные напики исчезли из меню.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.