Звезда "Интернов" Светлана Пермякова похвасталась интерьером своего нового дома

Звезда сериала "Интерны", актриса Светлана Пермякова в своем блоге опубликовала фото, на котором можно разглядеть интерьер ее нового загородного дома. Она запечатлена на диване вместе с питомцем.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Пермяковой в Инстаграм is licensed under public domain