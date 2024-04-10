Звезда "Интернов" Светлана Пермякова похвасталась интерьером своего нового дома

Актриса Светлана Пермякова показала интерьер своего нового дома

Звезда сериала "Интерны", актриса Светлана Пермякова в своем блоге опубликовала фото, на котором можно разглядеть интерьер ее нового загородного дома. Она запечатлена на диване вместе с питомцем.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Пермяковой в Инстаграм is licensed under public domain

Она призналась, что наконец-то закончила ремонт в загородном доме.

Недавно Пермякова похвасталась покупкой нового автомобиля — так, актриса приобрела кроссовер Chery Tiggo 8. Стоимость такой машины на официальном сайте марки начинается от 2,5 млн рублей.

Ольга Пермякова воспитывает 12-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, с которым рассталась через несколько лет после рождения наследницы.

Ранее певица Жасмин заговорила о ревности в отношениях с мужем.