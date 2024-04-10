Певица Наталья Штурм рассказала интересную историю о посещении гинеколога

Певица Наталья Штурм высказлась о посещении гинеколога по бартеру

Певица Наталья Штурм отреагировала на предположение о том, что она посещает гинеколога по бартеру.

Фото: https://vk.com/id2745184 by ВК-аккаунт Натальи Штурм is licensed under public domain

Исполнительница хита "Школьный роман" не прошла мимо предположения о том, что гинеколога она посещает, расплачиваясь бартером.

Это предположение заставило певицу вспомнить необычную историю из её жизни.

"Пришла я как-то раз к подруге-диетологу. У неё своя клиника, она посоветовала сходить к её новому специалисту-гинекологу", — написала Наталья в социальных сетях.

История закончилась тем, что от гинекологического осмотра 57-летняя артистка, по её собственному признанию, получила сексуальное удовлетоворение.