Пережившая насилие в семье певица Жасмин рассказала о муже-иностранце

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Певица Жасмин заявила, что живущий за границей муж ее не ревнует

1:00
Шоу-бизнес

Певица Жасмин призналась, что в их отношениях с мужем, бизнесменом Иланом Шором нет места ревности. Такое заявление она сделала в беседе с "леди.Mail.ru".

Певица Жасмин заявила, что живущий за границей муж ее не ревнует
Фото: youtube.com by канал Телеканал Санкт-Петербург is licensed under public domain

Она отметила, что, безусловно, муж всегда замечает, если она при полном параде куда-то собралась. Но все оказывается достаточно просто — в таким виде знаменитость ходит на работу.

При этом бизнесмену больше нравится певица в домашней обстановке, без косметики и укладки. Сам Илан занимается своим похудением и шутит, что скоро исполнительнице придется отбивать от него поклонниц.

"Я вообще очень люблю это в наших отношениях — несмотря на то, сколько лет мы женаты, нам легко вместе, и мы постоянно друг над другом подшучиваем", — призналась она.

Жасмин заверила, что в их семье конфликты возникают лишь на фоне детей — например, куда отдать ребенка учиться. В остальном же в их паре царит любовь и уважение.

Ранее Анна Седокова показала своего подросшего сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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