41-летняя Анна Седокова показала подросшего сына от бизнесмена Комарова

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Анна Седокова показала своего сына Гектора в день его семилетия

1:12
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поделилась трогательными семейными кадрами с сыном Гектором, которому исполнилось семь лет. Она призналась ему в безграничной любви.

Анна Седокова показала своего сына Гектора в день его семилетия
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Анна Седокова родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комаров в 2017 году, но вскоре после рождения наследника рассталась с возлюбленным. В своем блоге она решила публично поздравить мальчика с днем рождения.

"Я каждый день учусь с тобой. Терпению, пониманию. Но и тому, как сильно можно любить! Мы всей нашей большой семьей тебя очень любим!" — заверила исполнительница.

Анна Седокова — многодетная мама, которая воспитывает троих детей. Ее старшей дочери Алине уже 19 лет, ее отец, футболист, Валентин Белькевич скончался в 2014 году. 12-летняя дочь Моника проживает вместе с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским в Америке.

В настоящее время певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. У них нет общих детей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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