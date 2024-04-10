Что сейчас происходит с замком сбежавшей из России Аллы Пугачевой

За особняком Пугачевой в деревне Грязь присматривают охранники за 150 тысяч рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знакомые певицы Аллы Пугачевой опровергли слухи о том, что в особняке артистки в деревне Грязь кто-то проживает. По их словам, за жильем присматривают охранники. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Distort303 is licensed under public domain

Известно, что двое охранников работают посменно, а на их услуги хозяева тратят не менее 150 тысяч рублей в месяц.

"Плюс ко всему в замок иногда заезжает садовник, услуги которого обходятся примерно в 70 тыс. рублей в месяц", — поделился инсайдер.

Недалеко от замка живет водитель певицы Игорь Польшиков, который опекает малолетнего внучатого племянника артистки. На его содержание Пугачева тратит порядка 200 тысяч рублей в месяц.

В самом особняке настроена система "Умный дом", из-за которой может сложиться впечатление, что в доме кто-то живет. Программа может автоматически включать и выключать свет, создавая видимость пребывания хозяев внутри.

Ранее Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву "бабушкой".