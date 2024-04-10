Постройневшая Ксения Собчак показала свой скудный завтрак: "А где яичница? Тост с икрой?"

Похудевшая Ксения Собчак удивила подписчиков скудным приёмом пищи

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала, чем питается на завтрак.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка опубликовала в своём Telegram-канале фотографию прикроватного столика, на котором расположился белее чем скудный завтрак.

На красиво серивированном столике с вазой с цветами Собчак ждали только изящно порезанные кусочки банана и какий-то зелёный напиток.

"Самый лучший завтрак — в постели", — подписала кадры Ксения.

Подписчиков удивила такая скудная трапеза.

"А еда где?"; "Вы на диете?"; "А где яичница? Тост с икрой?" — писали фолловеры под постом Ксении.

Ранее постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается.