Постройневшая Ксения Собчак показала свой скудный завтрак: "А где яичница? Тост с икрой?"

Ксения Собчак продемонстрировала, чем питается на завтрак.
Журналистка опубликовала в своём Telegram-канале фотографию прикроватного столика, на котором расположился белее чем скудный завтрак.
На красиво серивированном столике с вазой с цветами Собчак ждали только изящно порезанные кусочки банана и какий-то зелёный напиток.
"Самый лучший завтрак — в постели", — подписала кадры Ксения.
Подписчиков удивила такая скудная трапеза.
"А еда где?";
"Вы на диете?";
"А где яичница? Тост с икрой?" — писали фолловеры под постом Ксении.
Ранее постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.