В отношении визажиста Гоар Аветисян проведут проверку на экстремизм

Визажиста Гоар Аветисян заподозрили в экстремизме

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бьюти-блогера Гоар Аветисян ждёт проверка правоохранительных органов. Визажиста обвинили в экстремизме.

Фото: https://vk.com/goar_avetisyan by ВК-аккаунт Гоар Аветисян is licensed under public domain

Telegram-канал Mash сообщает, что казахский правозащитник Антон Бударов обратился в СК РФ с просьбой проверить слова Аветисян на экстремизм, так как она, якобы, дискредитирует Россию.

Поводом для заявления Бударова в правоохранительные органы стало видеообращение Гоар, в котором она выразила скорбь и негодование по поводу убийства экс-министром Казахстана своей жены Салтанат Нукеновой.

Правозащитнику не понравилось то, что Аветисян отметила страницу двоюродного брата погибшей, который, по убеждению Бударова, позволяет себе антироссийские высказывания.

Активист считает, что тот, кто упоминает иностранца, сам является иноагентом.

Ранее адвокат Сергей Жорин высказался об атаках на российских звёзд со стороны "доносчиков".