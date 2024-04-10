Певица Любовь Успенская показала, как необычно использует фен "Дайсон", лёжа в кровати

Певица Любовь Успенская поделилась лайфхаком с подписчиками, у которых есть фен "Дайсон".
Королева русского шансона опубликовала видео в социальных сетях. 70-летння певица продемонстрировала, как она использует новомодный фен "Дайсон".
Артистка, лёжа в кровати, направила потоки тёплого воздуха из фена под одеяло. Успенская объяснила, что таким образом греет себе ноги.
Ранее Станислав Садальский прокомментировал необычную манеру пения Любови Успенской.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.