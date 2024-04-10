Певица Любовь Успенская показала, как необычно использует фен "Дайсон", лёжа в кровати

Любовь Успенская объяснила, почему использует фен "Дайсон" не по назначению

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская поделилась лайфхаком с подписчиками, у которых есть фен "Дайсон".

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by Инстаграм Любовт Успенской is licensed under public domain

Королева русского шансона опубликовала видео в социальных сетях. 70-летння певица продемонстрировала, как она использует новомодный фен "Дайсон".

Артистка, лёжа в кровати, направила потоки тёплого воздуха из фена под одеяло. Успенская объяснила, что таким образом греет себе ноги.

Ранее Станислав Садальский прокомментировал необычную манеру пения Любови Успенской.