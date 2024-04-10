Солистка "Тату" Юлия Волкова вышла на связь после долгого молчания в соцсетях

Солистка группы "Тату" Юлия Волкова успокоила поклонников, которые стали бить тревогу из-за её исчезновения.
Юлия Волкова прервала молчание в социальных сетях и поделилась с подписчиками свежей фотографией в Инстаграм*.
Она отметила, что выйти на связь её заставили обеспокоенные подписчики, которые закидали её вопросами.
Певица заверила, что с ней и с её близкими всё хорошо. Волкова объяснила, почему хранила долгое молчание.
"Мне не хочется сейчас активно вести Инстаграм, всё внутри. Хочется тишины и спокойствия. Но иногда буду вам о чём-нибудь вещать, о чём-то нейтральном. Всех обняла", — написала Юлия под своей фотографией.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.