Солистка "Тату" Юлия Волкова вышла на связь после долгого молчания в соцсетях

Певица Юлия Волкова объявилась и рассказала, почему она пропадала

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Тату" Юлия Волкова успокоила поклонников, которые стали бить тревогу из-за её исчезновения.

Фото: https://www.instagram.com/official_juliavolkova by Инстаграм Юлии Волковой is licensed under public domain

Юлия Волкова прервала молчание в социальных сетях и поделилась с подписчиками свежей фотографией в Инстаграм*.

Она отметила, что выйти на связь её заставили обеспокоенные подписчики, которые закидали её вопросами.

Певица заверила, что с ней и с её близкими всё хорошо. Волкова объяснила, почему хранила долгое молчание.

"Мне не хочется сейчас активно вести Инстаграм, всё внутри. Хочется тишины и спокойствия. Но иногда буду вам о чём-нибудь вещать, о чём-то нейтральном. Всех обняла", — написала Юлия под своей фотографией.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской