Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова сообщила о новой беременности

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова рассекретила свою новую беременность.
Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками радостной новостью. Актриса сняла милое домашнее видео с сыном Львом и мужем, фигуристом Ильёй Авербухом.
На кадрах Лиза дала в руки камеру телефона маленькому сыну, а затем вышла к супругу.
"Слова тут излишни. Спустя три года", — сказала Арзамасова, демонстрируя заметный живот.
Наследник звёздной пары порадовался за родителей.
"Я рад", — сообщил мальчик.
Ранее сообщалось, что Лизу Арзамасову заподозрили в беременности.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.