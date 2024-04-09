Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова сообщила о новой беременности

Лиза Арзамасова снова ждёт ребёнка от фигуриста Ильи Авербуха

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова рассекретила свою новую беременность.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками радостной новостью. Актриса сняла милое домашнее видео с сыном Львом и мужем, фигуристом Ильёй Авербухом.

На кадрах Лиза дала в руки камеру телефона маленькому сыну, а затем вышла к супругу.

"Слова тут излишни. Спустя три года", — сказала Арзамасова, демонстрируя заметный живот.

Наследник звёздной пары порадовался за родителей.

"Я рад", — сообщил мальчик.

Ранее сообщалось, что Лизу Арзамасову заподозрили в беременности.