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Адвокат Жорин заступился за новый фильм с участием Ивана Урганта после призыва Бородина запретить картину

Адвокат Жорин высказался об атаках на российских звёзд

1:00
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на призыв Главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина запретить новый фильм с Иваном Ургантом в главной роли.

Адвокат Жорин высказался об атаках на российских звёзд
Фото: @LateNightUrgant by Телеграм-канал Ивана Урганта is licensed under public domain

Жорин отметил, что сейчас российские звёзды страдают от атак со стороны таких личностей, как Виталий Бородин и Екатерина Мизулина. Он считает, что пришло время "доносчиков и стукачей".

Юрист объяснил, что проверяющие органы реагируют на сообщения активистов ради перестраховки.

"Они беспокоятся, что за Бородиным стоят какие-то службы, и, отказывая ему, они отказывают и структуре, которая может применить санкции или репрессии против них в будущем. Но мы-то понимаем, что за этими доносчиками с большой вероятностью никто не стоит", — цитирует слова адвоката NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Виталий Бородин потребовал запретить прокат фильма режиссёра Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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