Удивительное преображение: как Меган Маркл стала сильной и независимой за последние годы

Эксперт по языку тела: Меган Маркл приобрела уверенность в себе и независимость

Согласно эксперту по языку тела, Меган Маркл приобрела значительную уверенность в себе и готовность работать независимо.

Фото: GG.Govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Он отмечает, что герцогиня Сассекская проявила высокий уровень уверенности, выступая как вместе с принцем Гарри, так и самостоятельно. Меган также запустила собственный бизнес, American Riviera Orchard, что свидетельствует о ее эмпоуерменте и готовности брать на себя ответственность.

Эксперт отмечает, что Меган выглядит сильной и уверенной, и ее речь выдает спокойствие и незыблемость.