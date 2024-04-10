Удивительное преображение: как Меган Маркл стала сильной и независимой за последние годы

Согласно эксперту по языку тела, Меган Маркл приобрела значительную уверенность в себе и готовность работать независимо.
Он отмечает, что герцогиня Сассекская проявила высокий уровень уверенности, выступая как вместе с принцем Гарри, так и самостоятельно. Меган также запустила собственный бизнес, American Riviera Orchard, что свидетельствует о ее эмпоуерменте и готовности брать на себя ответственность.
Эксперт отмечает, что Меган выглядит сильной и уверенной, и ее речь выдает спокойствие и незыблемость.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.