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Удивительное преображение: как Меган Маркл стала сильной и независимой за последние годы

Эксперт по языку тела: Меган Маркл приобрела уверенность в себе и независимость

Шоу-бизнес

Согласно эксперту по языку тела, Меган Маркл приобрела значительную уверенность в себе и готовность работать независимо.

Эксперт по языку тела: Меган Маркл приобрела уверенность в себе и независимость
Фото: GG.Govt.nz by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0

Он отмечает, что герцогиня Сассекская проявила высокий уровень уверенности, выступая как вместе с принцем Гарри, так и самостоятельно. Меган также запустила собственный бизнес, American Riviera Orchard, что свидетельствует о ее эмпоуерменте и готовности брать на себя ответственность.

Эксперт отмечает, что Меган выглядит сильной и уверенной, и ее речь выдает спокойствие и незыблемость.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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