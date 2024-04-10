Меган Маркл покинула королевскую семью из-за желания быть звездой

Почему Меган Маркл на самом деле ушла из королевской семьи?

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Эксперт по делам королевской семьи утверждает, что герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула королевскую семью, потому что хотела стать звездой.

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По его словам, Меган ожидала, что будет центром внимания и не поняла свое место в королевской иерархии.

В то время как принц Гарри выразил желание восстановить отношения с семьей и, возможно, вернуться в Великобританию, окончательное решение остается за Меган, которая, как утверждают комментаторы, будет иметь последнее слово в этом вопросе.