Меган Маркл покинула королевскую семью из-за желания быть звездой

Эксперт по делам королевской семьи утверждает, что герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула королевскую семью, потому что хотела стать звездой.
По его словам, Меган ожидала, что будет центром внимания и не поняла свое место в королевской иерархии.
В то время как принц Гарри выразил желание восстановить отношения с семьей и, возможно, вернуться в Великобританию, окончательное решение остается за Меган, которая, как утверждают комментаторы, будет иметь последнее слово в этом вопросе.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.