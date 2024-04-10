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Меган Маркл покинула королевскую семью из-за желания быть звездой

Почему Меган Маркл на самом деле ушла из королевской семьи?

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Шоу-бизнес

Эксперт по делам королевской семьи утверждает, что герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула королевскую семью, потому что хотела стать звездой.

Почему Меган Маркл на самом деле ушла из королевской семьи?
Фото: Wikipedia by Amaiaaa12 is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, Меган ожидала, что будет центром внимания и не поняла свое место в королевской иерархии.

В то время как принц Гарри выразил желание восстановить отношения с семьей и, возможно, вернуться в Великобританию, окончательное решение остается за Меган, которая, как утверждают комментаторы, будет иметь последнее слово в этом вопросе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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