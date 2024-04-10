"Она там хозяйка": экс-депутат назвал источник заработка Пугачёвой, который остался в России

Секретный визит Аллы Пугачёвой: что скрывается за записью песен в Твери

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осенью прошлого года Алла Пугачева посетила Тверь, чтобы записать новые песни в студии, принадлежащей, как сообщается, ей самой. Экс-депутат Роман Худяков утверждает, что студия принадлежит именно Пугачевой, а не ее друзьям, и она является хозяйкой этого места.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

"Знакомые с ситуацией люди уверяют, что приехала она на студию не "к друзьям", а "к себе", "она там хозяйка", чтобы записаться", — отметил Худяков.

Ранее в этой студии писали песни многие известные артисты, и предполагается, что владелец студии получал значительный доход от этой деятельности.