"Она там хозяйка": экс-депутат назвал источник заработка Пугачёвой, который остался в России

Осенью прошлого года Алла Пугачева посетила Тверь, чтобы записать новые песни в студии, принадлежащей, как сообщается, ей самой. Экс-депутат Роман Худяков утверждает, что студия принадлежит именно Пугачевой, а не ее друзьям, и она является хозяйкой этого места.
"Знакомые с ситуацией люди уверяют, что приехала она на студию не "к друзьям", а "к себе", "она там хозяйка", чтобы записаться", — отметил Худяков.
Ранее в этой студии писали песни многие известные артисты, и предполагается, что владелец студии получал значительный доход от этой деятельности.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.