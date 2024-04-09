Проверка Сергея Шнурова: сарказм или оскорбление в его песне о Петербурге?

Скандал с Шнуровым: что выявила проверка полиции в его песне о городе

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергея Шнурова проверили по запросу полиции из-за песни, исполненной на одном из концертов проекта Зоя. Эксперты выявили в треке сарказм и оценочные высказывания, но не подтвердили попытки выдать фейки за правду.

Фото: duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Шнуров, по их заключению, выражал негативное отношение к ситуации в Петербурге, но не представлял это как доказательные факты. Проверка проводилась в марте 2024 года, однако с тех пор полиция не сообщала о претензиях к музыканту.

Это не первый случай контроверсии вокруг Шнурова, недавно его песня, исполненная певицей Зоя и адресованная Ксении Собчак, вызвала шумиху в сети из-за оскорбительных высказываний.