Гарик Харламов потерял миллионы на сосисках

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Гарик Харламов и другие звезды: кто стал миллионером, а кто разорился в бизнесе

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Шоу-бизнес

Известные звезды, такие как Гарик Харламов, Константин Ивлев, а также актеры из популярного шоу "Уральские пельмени", рискнули своими именами в бизнесе.

Гарик Харламов и другие звезды: кто стал миллионером, а кто разорился в бизнесе
Фото: инстаграм аккаунт Гарика Харламов

В то время как некоторые компании, такие как "Шеф-фест" и "Уральские пельмени продакшн", демонстрируют стабильный рост и прибыль, другие, например, "Hot Dog Bulldog" Гарика Харламова и кинокомпания "Сцена", столкнулись с убытками.

Каждый из этих случаев показывает, что участие звезд шоу-бизнеса в предпринимательстве может быть как успешным, так и рискованным, принеся как прибыль, так и убытки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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