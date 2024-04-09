Гарик Харламов потерял миллионы на сосисках

Гарик Харламов и другие звезды: кто стал миллионером, а кто разорился в бизнесе

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известные звезды, такие как Гарик Харламов, Константин Ивлев, а также актеры из популярного шоу "Уральские пельмени", рискнули своими именами в бизнесе.

Фото: инстаграм аккаунт Гарика Харламов

В то время как некоторые компании, такие как "Шеф-фест" и "Уральские пельмени продакшн", демонстрируют стабильный рост и прибыль, другие, например, "Hot Dog Bulldog" Гарика Харламова и кинокомпания "Сцена", столкнулись с убытками.

Каждый из этих случаев показывает, что участие звезд шоу-бизнеса в предпринимательстве может быть как успешным, так и рискованным, принеся как прибыль, так и убытки.