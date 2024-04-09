Секреты семьи Ефремовых: как наследие алкоголизма и трагедии формирует страхи Никиты Ефремова

Наследие боли и борьба: Никита Ефремов откровенно о семейных тенях и страхах перед отцовством

Никита Ефремов, известный актер, открыто делится своими страхами перед отцовством в подкасте с Владом Агановым.

Фото: инстаграм аккаунт Никиты Ефремова

Он признается, что несмотря на желание иметь детей, его сдерживают сложности внутри его семьи, включая алкоголизм и трагические события, связанные с его отцом, Михаилом Ефремовым.

Несмотря на это, Никита находит поддержку в своих отношениях с художницей Ольгой Шурыгиной и активно работает над преодолением своих личных проблем, включая зависимость от алкоголя и приступы агрессии, с помощью психологов.