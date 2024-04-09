Секреты семьи Ефремовых: как наследие алкоголизма и трагедии формирует страхи Никиты Ефремова

Никита Ефремов, известный актер, открыто делится своими страхами перед отцовством в подкасте с Владом Агановым.
Он признается, что несмотря на желание иметь детей, его сдерживают сложности внутри его семьи, включая алкоголизм и трагические события, связанные с его отцом, Михаилом Ефремовым.
Несмотря на это, Никита находит поддержку в своих отношениях с художницей Ольгой Шурыгиной и активно работает над преодолением своих личных проблем, включая зависимость от алкоголя и приступы агрессии, с помощью психологов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.