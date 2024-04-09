Бывшая девушка Мэттью Перри показала последний подарок от актера

Актриса Лорен Грэм, бывшая возлюбленная голливудского актера Мэттью Перри, недавно решила рассказать о последнем подарке от экс-избранника.
Оказалось, что незадолго до своей смерти Перри подарил своей бывшей девушке набор для пиклбола, так как сам очень любил этот вид спорта. Актриса призналась, что старалась проводить с ним как можно больше времени, хотя сама предпочитает другие виды спорта.
Свой подарок артист сопроводил веселой надписью "Старей". Об этом она рассказала в минувшие выходные после выступления в одном из театров Вашингтона.
Она отметила, что несмотря на их кратковременный роман, им удалось сохранить теплые отношения, но в их общении была пауза.
"Он вернулся в мою жизнь только в прошлом году", — с горечью заявила Грэм.
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