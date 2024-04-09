Бывшая девушка Мэттью Перри показала последний подарок от актера

Бывшая возлюбленная Мэттью Перри показала подарок от актера незадолго до смерти

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Актриса Лорен Грэм, бывшая возлюбленная голливудского актера Мэттью Перри, недавно решила рассказать о последнем подарке от экс-избранника.

Фото: youtube.com by канал GQ is licensed under public domain

Оказалось, что незадолго до своей смерти Перри подарил своей бывшей девушке набор для пиклбола, так как сам очень любил этот вид спорта. Актриса призналась, что старалась проводить с ним как можно больше времени, хотя сама предпочитает другие виды спорта.

Свой подарок артист сопроводил веселой надписью "Старей". Об этом она рассказала в минувшие выходные после выступления в одном из театров Вашингтона.

Она отметила, что несмотря на их кратковременный роман, им удалось сохранить теплые отношения, но в их общении была пауза.

"Он вернулся в мою жизнь только в прошлом году", — с горечью заявила Грэм.

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