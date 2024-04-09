Ольга Орлова обрушилась с критикой на неадекватную реакцию участников "Дома-2" на смерть Либерж Кпадону

Телеведущая Ольга Орлова в беседе со своими подписчиками прокомментировала реакцию участников "Дома-2" на смерть их коллеги Либерж Кпадону. Она считает, что некоторым "стоить поискать мозги".
Ольга Орлова назвала скончавшуюся бывшую участницу телестройки "доброй, веселой и не глупой". Также она выразила сожаление, что ее жизнь так быстро оборвалась.
"Не хочу комментировать ее слабые места, это уже не имеет никакого смысла. Ну, а про агрессивные высказывания некоторых я вообще промолчу, иначе буду еще агрессивнее. Мозги в пятой точке искать бесполезно", — ответила Орлова.
Либерж Кпадону умерла в московской квартире. Когда в СМИ стали появляться подробности ее смерти, то от бывших коллег посыпались негативные отзывы, связанные с образом жизни женщины.
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