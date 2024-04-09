Родители покончившего с собой Кунгурова рассказали о страшном диагнозе сына

Отец Кунгурова рассказал, что сын при болезни "потерял себя"

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Отец оперного певца Евгения Кунгурова, которого не стало 8 апреля, в беседе с "КП" заявил, что у сына была серьезная болезнь, внешне незаметная.

Фото: youtube.com by канал Крупным планом is licensed under public domain

Он пояснил, что наследнику поставили диагноз, связанный с нервами.

"Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит", — отмечает Виктор Кунгуров.

Мужчина пояснил, что внешне определить заболевание никак нельзя — так как Кунгуров выглядел как здорово, симпатичный парень, у которого внутри все перековеркано.

О разладе в семейной жизни Евгения отец ничего не знал, поэтому удивился новостям о возможном разводе сына. Также он опроверг и слухи об алкогольной зависимости наследника — в своем время Кургунову удалось самостоятельно справиться с напастью.

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