Родители покончившего с собой Кунгурова рассказали о страшном диагнозе сына

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Отец Кунгурова рассказал, что сын при болезни "потерял себя"

1:01
Шоу-бизнес

Отец оперного певца Евгения Кунгурова, которого не стало 8 апреля, в беседе с "КП" заявил, что у сына была серьезная болезнь, внешне незаметная.

Отец Кунгурова рассказал, что сын при болезни "потерял себя"
Фото: youtube.com by канал Крупным планом is licensed under public domain

Он пояснил, что наследнику поставили диагноз, связанный с нервами.

"Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он, вроде, существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит", — отмечает Виктор Кунгуров.

Мужчина пояснил, что внешне определить заболевание никак нельзя — так как Кунгуров выглядел как здорово, симпатичный парень, у которого внутри все перековеркано.

О разладе в семейной жизни Евгения отец ничего не знал, поэтому удивился новостям о возможном разводе сына. Также он опроверг и слухи об алкогольной зависимости наследника — в своем время Кургунову удалось самостоятельно справиться с напастью.

Ранее Татьяна Догилева в необычном образе появилась на съемочной площадке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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