67-летняя Татьяна Догилева спустя долгое время вернулась к съемкам в кино

Актриса Татьяна Догилева редко появляется на публике в последнее время, но недавно журналистам стало известно об участии звезды в съемках фильма "Последний богатырь. Наследие".
Так, журнал "7Дней" опубликовал первые снимки актрисы со съемочной площадки — артистка предстала в ярком наряде и длинными белыми косами. Судя по всему, ей досталась непривычная для нее самой же роль.
Она исполнит роль Зеркальца — помощницы главной героини. Именно этот персонаж поможет донести до зрителей простые истины и житейские мудрости.
Догилева признается, что эта роль пришлась ей по душе, так как наставница хоть и не всегда в настроении, но предана.
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