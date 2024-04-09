Бывший концертный директор Юлии Началова рассказала о дружбе со скончавшимся Кунгуровым

Бывший концертный директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк в своем блоге попрощалась с близким другом, оперным певцом Евгением Кунгуровым. По ее словам, после празднования дня рождения артист заболел ковидом.
Женщина поделилась в соцсетях снимком Евгения в фартуке с надписью: "Я приготовил блюдо, от которого нельзя отказаться". Она рассказала, что в этот день они спонтанно собрались узким кругом, чтобы отметить день рождения артиста.
"Как мы веселились, пели, танцевали… На следующий день ты заболел ковидом, и я навещала тебя", — написала Оксана.
Она выразила свои соболезнования в связи со случившимся и написала, что ей очень даль, что теперь голос любимого друга сможет услышать лишь в телефоне.
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