Бывший концертный директор Юлии Началова рассказала о дружбе со скончавшимся Кунгуровым

Певец Кунгуров заболел коронавирусом после празднования дня рождения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший концертный директор Юлии Началовой Оксана Мостовлюк в своем блоге попрощалась с близким другом, оперным певцом Евгением Кунгуровым. По ее словам, после празднования дня рождения артист заболел ковидом.

Фото: youtube.com by канал Крупным планом is licensed under public domain

Женщина поделилась в соцсетях снимком Евгения в фартуке с надписью: "Я приготовил блюдо, от которого нельзя отказаться". Она рассказала, что в этот день они спонтанно собрались узким кругом, чтобы отметить день рождения артиста.

"Как мы веселились, пели, танцевали… На следующий день ты заболел ковидом, и я навещала тебя", — написала Оксана.

Она выразила свои соболезнования в связи со случившимся и написала, что ей очень даль, что теперь голос любимого друга сможет услышать лишь в телефоне.

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