Филипп Киркоров назвал самого лучшего кондитера страны

Филипп Киркоров восхитился сладостями тюменского кондитера Гольцман

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров не смог скрыть восхищения теми угощениями, которые ему и его детям привезла тюменский кондитер Людмила Гольцман. Об этом пишет 72.RU.

Фото: youtube.com by канал PULT ru is licensed under public domain

Женщина признается, что считает себя преданной поклонницей певца, поэтому уже не в первый раз дарит ему съедобные подарки. Киркоров же постоянно осыпает ее комплиментами за предоставленные десерты.

"Самый лучший кондитер страны, Людочка! Приехала с подарками, с вкусняшками, невероятными кондитерскими изделиями для детей, для меня, для Бедроса", — заявил артист.

Он отметил, что даже его повар Юра, которого сложно удивить, наслышан о таланте кондитера.

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