Волочкова рассказала, как лишилась 450 тысяч рублей из-за инвалида-колясочника

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Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей

0:52
Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой рассказала, что ее обманули при попытке продать квартиру в Астрахани.

Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Так, к Волочковой обратился правозащитник и предложил свои услуги для продажи недвижимости.

"Меня на 450 тысяч обманул юрист, инвалид-колясочник. Представился адвокатом. Он изъявил желание помочь мне в вопросе с астраханскими квартирами", — сказала она.

Балерина призналась, что жалость сыграла с ней злую шутку, поэтому она даже не удосужилась проверить документы обратившегося к ней мужчины. Как итог, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы, благодаря которым юриста нашли.

В Москве им устроили очную ставку в Следственном комитете.

Ранее Ирина Салтыкова вступилась за пострадавших из-за "голой" вечеринки артистов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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