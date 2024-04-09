Волочкова рассказала, как лишилась 450 тысяч рублей из-за инвалида-колясочника

Бывший адвокат балерины Волочковой обманул ее на полмиллиона рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой рассказала, что ее обманули при попытке продать квартиру в Астрахани.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Так, к Волочковой обратился правозащитник и предложил свои услуги для продажи недвижимости.

"Меня на 450 тысяч обманул юрист, инвалид-колясочник. Представился адвокатом. Он изъявил желание помочь мне в вопросе с астраханскими квартирами", — сказала она.

Балерина призналась, что жалость сыграла с ней злую шутку, поэтому она даже не удосужилась проверить документы обратившегося к ней мужчины. Как итог, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы, благодаря которым юриста нашли.

В Москве им устроили очную ставку в Следственном комитете.

Ранее Ирина Салтыкова вступилась за пострадавших из-за "голой" вечеринки артистов.