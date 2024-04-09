Волочкова рассказала, как лишилась 450 тысяч рублей из-за инвалида-колясочника

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой рассказала, что ее обманули при попытке продать квартиру в Астрахани.
Так, к Волочковой обратился правозащитник и предложил свои услуги для продажи недвижимости.
"Меня на 450 тысяч обманул юрист, инвалид-колясочник. Представился адвокатом. Он изъявил желание помочь мне в вопросе с астраханскими квартирами", — сказала она.
Балерина призналась, что жалость сыграла с ней злую шутку, поэтому она даже не удосужилась проверить документы обратившегося к ней мужчины. Как итог, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы, благодаря которым юриста нашли.
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