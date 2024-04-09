От любви до ненависти один шаг? Агата Муциниеце показала разборки с возлюбленным

Агата Муциниеце показала ссору с бойфрендом: "Какая страсть, какая экспрессия"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Агата Муцениеце ошарашила поклонников темпераментыми разборками с женихом, актёром Иваном Чуйковым.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public domain

Бывшая жена актёра Павла Прилучного показала свой непростой нрав. Агата Муцениеце опубликовала фото в Инстаграм* с возлюбленным. На снимке звезда "Закрытой школы" прижимает голову бойфренда сапогом.

"Когда он снова сделал ошибку в твоей фамилии", — гласит подпись к фотографии.

Подписчики в очередной раз отметили, что Агата и Иван — красивая пара.

"Смотритесь прекрасно"; "Боже, это же Энрике Иглесиас"; "От любви до ненависти один шаг?"; "Какая страсть, какая экспрессия. Отвал башки", — писали фолловеры под постом Агаты.

Ранее Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым.

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