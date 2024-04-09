От любви до ненависти один шаг? Агата Муциниеце показала разборки с возлюбленным

Агата Муцениеце ошарашила поклонников темпераментыми разборками с женихом, актёром Иваном Чуйковым.
Бывшая жена актёра Павла Прилучного показала свой непростой нрав. Агата Муцениеце опубликовала фото в Инстаграм* с возлюбленным. На снимке звезда "Закрытой школы" прижимает голову бойфренда сапогом.
"Когда он снова сделал ошибку в твоей фамилии", — гласит подпись к фотографии.
Подписчики в очередной раз отметили, что Агата и Иван — красивая пара.
"Смотритесь прекрасно";
"Боже, это же Энрике Иглесиас";
"От любви до ненависти один шаг?";
"Какая страсть, какая экспрессия. Отвал башки", — писали фолловеры под постом Агаты.
Ранее Агата Муцениеце появилась на премьере в обнимку с Иваном Чуйковым.
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