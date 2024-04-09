Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мертвого участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова нашли в столице
Зендая в белом костюме без бюстгальтера появилась на премьере в Риме
Ида Галич пожертвовала миллион рублей со своего дня рождения жителям Оренбурга
Между Харьковом и Белгородом: как живет Грайворон сейчас
Если вы перенесли COVID-19: вам положена бесплатная глубокая диспансеризация
Ольга Бузова назвала измены крахом отношений
ВС РФ нанесли удар по Ж/Д составу с подкреплением ВСУ
Глава АвтоВАЗа обсудил перспективы развития автопрома в России на заседании Экспертного совета
Фигуристка Татьяна Навка не видит свою младшую дочь в киноиндустрии
Модель Ирина Шейк показала своё детское фото с букварём за партой

Модель Ирина Шейк показала, как выглядела в младших классах школы

0:41
Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк поделилась ностальгическим фото школьных времён.

Модель Ирина Шейк показала, как выглядела в младших классах школы
Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public domain

Всемирно известная модель разместила в Инстаграм* фото, на котором она запечатлена за партой в школьной форме, с белыми бантами и с букварём в руках.

Королева мировых подиумов с детства отличалась яркой внешностью.

Мама Ирины Ольга Шайхлисламова работала в СССР обычной учительницей музыки в Еманжелинске.

Шейк рассказывала, что в детстве её дразнили "Чунгой чангой" и называли "фанерой" из-за плоской фигуры и высокого роста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации Дмитрий Плотников Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
В Минкультуры обратились с требованием запретить прокат нового фильма с Ургантом
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Последние материалы
В Самаре разработали и испытали топливозаправщик для спутников с ионным двигателем
В Оренбуржье затопило 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебных участков
Евросоюз лишился защиты США, заявил глава евродипломатии
Можно ли обрабатывать деревья золой?
Певицу Леди Гагу заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце
Су-34М вместе с планирующими ФАБ переписывают историю спецоперации
Турция собирается строить лунную станцию вместе с Китаем и Россией
Певицу Нюшу раскритиковали за откровенный топ на фоне слухов о разводе
Клубнично-персиковый смузи: как приготовить этот лёгкий напиток
Кинологи назвали самые милые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников