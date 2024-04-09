Модель Ирина Шейк показала своё детское фото с букварём за партой

Модель Ирина Шейк поделилась ностальгическим фото школьных времён.
Всемирно известная модель разместила в Инстаграм* фото, на котором она запечатлена за партой в школьной форме, с белыми бантами и с букварём в руках.
Королева мировых подиумов с детства отличалась яркой внешностью.
Мама Ирины Ольга Шайхлисламова работала в СССР обычной учительницей музыки в Еманжелинске.
Шейк рассказывала, что в детстве её дразнили "Чунгой чангой" и называли "фанерой" из-за плоской фигуры и высокого роста.
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