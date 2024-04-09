Модель Ирина Шейк показала своё детское фото с букварём за партой

Модель Ирина Шейк показала, как выглядела в младших классах школы

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк поделилась ностальгическим фото школьных времён.

Фото: https://www.instagram.com/irinashayk by Инстаграм Ирины Шейк is licensed under public domain

Всемирно известная модель разместила в Инстаграм* фото, на котором она запечатлена за партой в школьной форме, с белыми бантами и с букварём в руках.

Королева мировых подиумов с детства отличалась яркой внешностью.

Мама Ирины Ольга Шайхлисламова работала в СССР обычной учительницей музыки в Еманжелинске.

Шейк рассказывала, что в детстве её дразнили "Чунгой чангой" и называли "фанерой" из-за плоской фигуры и высокого роста.

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