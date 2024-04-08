В последнем наряде Бьянка Цензори, сопровождавшей Канье Уэста, она выглядит внушительно и отправляет позитивное послание о безопасном сексе.
Ее платье, которое напоминает латекс, выглядит прозрачным, и под ним видна обнаженная кожа. Этот наряд привлек внимание своей провокационностью, напоминая пластиковый занавес или, в реалиях, презерватив.
Возникает вопрос, намеренный ли такой выбор или это просто совпадение. Канье Уэст в своем традиционном черном наряде остался в тени, оставив Бьянку в центре внимания. На этот раз рядом с ними не было детей, и Бьянка продолжает вызывать интерес своим откровенным стилем.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.