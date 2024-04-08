Бьянка Цензори подтверждает важность безопасного секса в своем образе: оделась в презерватив

Бьянка Цензори вышла в платье, напоминающем презерватив

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнем наряде Бьянка Цензори, сопровождавшей Канье Уэста, она выглядит внушительно и отправляет позитивное послание о безопасном сексе.

Фото: Backgrid

Ее платье, которое напоминает латекс, выглядит прозрачным, и под ним видна обнаженная кожа. Этот наряд привлек внимание своей провокационностью, напоминая пластиковый занавес или, в реалиях, презерватив.

Возникает вопрос, намеренный ли такой выбор или это просто совпадение. Канье Уэст в своем традиционном черном наряде остался в тени, оставив Бьянку в центре внимания. На этот раз рядом с ними не было детей, и Бьянка продолжает вызывать интерес своим откровенным стилем.