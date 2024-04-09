Признание Екатерины Семеновой: борьба с алкоголем и анорексией перевернула её жизнь

Екатерина Семенова: как я поборола алкогольную зависимость и вернула себе радость жизни

Популярная актриса Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью и анорексией. Она призналась, что ранее регулярно употребляла алкоголь, но решительно отказалась от него после осознания проблемы, увидев одну из своих фотографий.

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После периода полного отказа от алкоголя, актриса научилась контролировать свое потребление спиртного. Кроме того, Семенова поделилась опытом борьбы с анорексией и апатией, которая привела к утрате интереса к профессии. Она рассказала о походе к психотерапевту и своем возвращении к здоровому образу жизни.