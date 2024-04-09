Признание Екатерины Семеновой: борьба с алкоголем и анорексией перевернула её жизнь

Популярная актриса Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью и анорексией. Она призналась, что ранее регулярно употребляла алкоголь, но решительно отказалась от него после осознания проблемы, увидев одну из своих фотографий.
После периода полного отказа от алкоголя, актриса научилась контролировать свое потребление спиртного. Кроме того, Семенова поделилась опытом борьбы с анорексией и апатией, которая привела к утрате интереса к профессии. Она рассказала о походе к психотерапевту и своем возвращении к здоровому образу жизни.
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