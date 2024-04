Признание Екатерины Семеновой: борьба с алкоголем и анорексией перевернула её жизнь

Популярная актриса Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с алкогольной зависимостью и анорексией. Она призналась, что ранее регулярно употребляла алкоголь, но решительно отказалась от него после осознания проблемы, увидев одну из своих фотографий.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported