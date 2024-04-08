Продюсер Сергей Дворцов раскрыл план Пугачёвой на свой юбилей: тур по Европе

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Пугачёва выпустит новый альбом

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл планы Аллы Пугачёвой на её предстоящий 75-летний юбилей. По его словам, она выпустит новый альбом в Израиле и устроит роскошное мероприятие для своих друзей и партнёров.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Кроме того, Пугачева планирует провести сольные выступления в различных городах Европы, начиная с Кипра. Эти планы вызывают большой интерес у публики, жаждущей узнать больше о предстоящих событиях в жизни легендарной певицы.