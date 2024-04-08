Сбежавшая Алла Пугачёва поддержала украинскую девочку: собирает на помощь ВСУ

Алла Пугачева вызвала скандал, выразив поддержку украинской девочке Наде, чей отец является участником военных действий на стороне украинской армии. Певица отозвалась на видео, где девочка исполнила ее песню на украинском языке, заявив, что она с ней душой и сердцем.
Муж Пугачевой, Максим Галкин*, также выразил пожелания счастья Наде.
В то время как публика отмечает акцию сбора средств на нужды украинской армии, которую объявила семья девочки. Слухи о предстоящих выступлениях Пугачевой в Европе на 75-летие не подтверждаются, учитывая проблемы с голосом у артистки.
* — признан иностранным агентом.
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