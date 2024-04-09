Похожая на скелет актриса Ирина Горбачёва подстриглась налысо и сфотографировалась голой

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва устроила эпатажную фотосессию без одежды.
Актриса последнее время шокирует подписчиков необычным контентом. Звезда увлеклась какими-то восточными практиками и стала внешне похожа на тибетского истощённого мальчика-монаха.
Горбачёва поделилась обнажёнными снимками в зелёных зарослях Бали.
"Мне очень красиво! Я люблю смотреть и наблюдать природу. Природу всего. Природа окружающей среды, природа человека, мыслей, действий, природа воды, огня, воздуха, земли, света, тьмы… природа При родах", — написала Ирина под необычными фотографиями.
Ранее блогер Инстасамка устроила гламурную фотосессию, погрузившись в водоём с нефтью.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.