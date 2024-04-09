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Актёр Юрий Стоянов рассказал, что не смог наладить общение с сыновьями, которых бросил маленькими

Актёр Юрий Стоянов признался, что сыновья его так и не простили

0:49
Шоу-бизнес

Звезда программы "Городок" Юрий Стоянов рассказал, что не сумел заслужить прощение своих уже взрослых сыновей.

Актёр Юрий Стоянов признался, что сыновья его так и не простили
Фото: https://vk.com/club24485088 by ВК-аккаунт Юрия Стоянова is licensed under public domain

Юрий Стоянов поведал о семейной драме. Отношения с сыновьями от первого брака у актёра не сложились. Он ушёл из семьи, когда мальчики, Николай и Алексей, были маленькими (5 лет и 3 года). Сейчас наследникам артиста так уже 46 и 44 года соотвественно. Они носят фамилию отчима, который их воспитал.

"Они не были несчастными детьми с папой-алкоголиком или кем-то ещё. Замечательный человек их воспитал, вырастил и на ноги поставил. Но это не я", — признался Стоянов в своей автобиографической книге "Игра в городки".

Ранее Стоянов отказался высказываться на политические темы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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