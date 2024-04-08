Телеведущая Лера Кудрявцева показала свои гламурные костыли со стразами

Лера Кудрявцева похвасталась своими парадно-выходными костылями

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала свои необычные костыли.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public domain

Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале видео. На кадрах Лера хвастается своими гламурными костылями со стразами, которые переливаются словно клад с самоцветами.

"Всё, что вам надо знать о шоу-бизнесе", — написала Кудрявцева под видео.

Лера Кудрявцева перенесла тяжёлую операцию после сложного перелома ноги. Телеведущая уже включилась в работу, появляясь на ТВ на костылях.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева после перелома ноги передвигается на инвалидной коляске. Костыли за телесвахой носит актёр Эвклид Кюрдзидис.