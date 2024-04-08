Телеведущая Лера Кудрявцева показала свои гламурные костыли со стразами

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала свои необычные костыли.
Звезда ТВ опубликовала в своём Telegram-канале видео. На кадрах Лера хвастается своими гламурными костылями со стразами, которые переливаются словно клад с самоцветами.
"Всё, что вам надо знать о шоу-бизнесе", — написала Кудрявцева под видео.
Лера Кудрявцева перенесла тяжёлую операцию после сложного перелома ноги. Телеведущая уже включилась в работу, появляясь на ТВ на костылях.
Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева после перелома ноги передвигается на инвалидной коляске. Костыли за телесвахой носит актёр Эвклид Кюрдзидис.
Этот цветок радует глаз весь сезон и распространяет нежный аромат.