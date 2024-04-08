Агата Муцениеце показала очаровательную дочку от Павла Прилучного: "Папина харизма"

Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала кадры с 8-летней наследницей.
Агата Муцениеце разместила в Инстаграм* видео с дочкой Мией. Девочка на кадрах стоит в куртке и капюшоне на фоне моря.
Сопроводила звезда "Закрытой школы" поэтичное видео песней OQJAV "Листики".
"И ты меня любила очень", — написала в своём посте актриса.
У Муцениеце есть также 11-летний сын Тимофей. Подписчики активно комментировали пост Агаты.
"Красотка, папина харизма, ничего делать не надо, просто стой в кадре";
"Какая милота. Любуюсь! Невольно вызвает улыбку", — писали фолловеры под видео с девочкой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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