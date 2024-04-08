Агата Муцениеце показала очаровательную дочку от Павла Прилучного: "Папина харизма"

Агата Муцениеце показала подросшую дочку Мию

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала кадры с 8-летней наследницей.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public domain

Агата Муцениеце разместила в Инстаграм* видео с дочкой Мией. Девочка на кадрах стоит в куртке и капюшоне на фоне моря.

Сопроводила звезда "Закрытой школы" поэтичное видео песней OQJAV "Листики".

"И ты меня любила очень", — написала в своём посте актриса.

У Муцениеце есть также 11-летний сын Тимофей. Подписчики активно комментировали пост Агаты.

"Красотка, папина харизма, ничего делать не надо, просто стой в кадре"; "Какая милота. Любуюсь! Невольно вызвает улыбку", — писали фолловеры под видео с девочкой.

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