Ставший недавно отцом певец Сергей Жуков попросил жену родить четвёртого ребёнка

Многодетный отец Сергей Жуков необычным образом признался супруге в любви.
Лидер группы "Руки вверх" опубликовал в Инстаграм* фото с женой Региной Бурд из родильной палаты.
В декабре прошлого года с семье Жукова родился сын, которого назвали необычным именем Эван. В семье артиста воспитываются 15-летняя дочь Ника, 13-летний сын Энджел и 9-летний Мирон. Кроме того, у певца есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.
На этом Жуков не намерен останавливаться.
"Как бы вы сказали "я тебя люблю", не используя эти три слова? Я бы сказал "Хочу от тебя ребёнка. И ещё одного. И ещё…", — написал артист под снимком с супругой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.