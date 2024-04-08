Ставший недавно отцом певец Сергей Жуков попросил жену родить четвёртого ребёнка

Сергей Жуков обратился к жене с просьбой родить ему ещё ребёнка

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многодетный отец Сергей Жуков необычным образом признался супруге в любви.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public domain

Лидер группы "Руки вверх" опубликовал в Инстаграм* фото с женой Региной Бурд из родильной палаты.

В декабре прошлого года с семье Жукова родился сын, которого назвали необычным именем Эван. В семье артиста воспитываются 15-летняя дочь Ника, 13-летний сын Энджел и 9-летний Мирон. Кроме того, у певца есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.

На этом Жуков не намерен останавливаться.

"Как бы вы сказали "я тебя люблю", не используя эти три слова? Я бы сказал "Хочу от тебя ребёнка. И ещё одного. И ещё…", — написал артист под снимком с супругой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской