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"Это какой-то бред": Александр Домогаров-младший раскритиковал информацию о своем отце

Александр Домогаров-младший опроверг информацию о проблемах отца со здоровьем

0:49
Шоу-бизнес

Музыкант Александр Домогаров-младший явно высказал свое несогласие с информацией, распространенной Telegram-каналом "SHOT", относительно проблем со здоровьем его отца, народного артиста России Александра Домогарова.

Александр Домогаров-младший опроверг информацию о проблемах отца со здоровьем
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

"Простите, это какой-то бред", — передает слова музыканта NEWS.ru

По данным SHOT, у старшего Домогарова было диагностировано несколько серьезных заболеваний позвоночника, включая спондилоартроз, грыжу на позвоночном диске, уплотнение позвонков и остеохондроз.

В октябре 2023 года Домогарова лишили главной роли в спектакле "Тартюф, или Обманщик" в Театре Моссовета. Это решение было принято руководством театра, которое потребовало от артиста письменных объяснений о его отсутствии на работе и в стране 13 сентября.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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