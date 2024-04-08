"Это какой-то бред": Александр Домогаров-младший раскритиковал информацию о своем отце

Музыкант Александр Домогаров-младший явно высказал свое несогласие с информацией, распространенной Telegram-каналом "SHOT", относительно проблем со здоровьем его отца, народного артиста России Александра Домогарова.
"Простите, это какой-то бред", — передает слова музыканта NEWS.ru
По данным SHOT, у старшего Домогарова было диагностировано несколько серьезных заболеваний позвоночника, включая спондилоартроз, грыжу на позвоночном диске, уплотнение позвонков и остеохондроз.
В октябре 2023 года Домогарова лишили главной роли в спектакле "Тартюф, или Обманщик" в Театре Моссовета. Это решение было принято руководством театра, которое потребовало от артиста письменных объяснений о его отсутствии на работе и в стране 13 сентября.
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