Сфотографировавшегося у стены Плача в Иерсулиме Моргенштерна* подвергле травле: "Всё, отписка"

Моргенштерн* поговорил с Богом у стены Плача в Иерусалиме

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн* поделился кадрами, на которых он предстал ортодоксальным иудеем.

Фото: https://www.instagram.com/morgen_shtern by Инстаграм Моргенштерна is licensed under public domain

Подписчики рэпера с удивлением узнали, что их кумир — еврей. Открылись глаза у них после того, как музыкант опубликовал фото у стены Плача в Иерусалиме.

"Вчера мы говорили с Богом, и он меня понял", — написал Моргенштерн* под фото.

Не все фолловеры оценили религиозный контент Алишера.

"Ну брооо, мне придётся отписаться"; "Всё, отписка", — сообщали рэперу недовольные интернет-пользователи.

Ранее рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом