Сфотографировавшегося у стены Плача в Иерсулиме Моргенштерна* подвергле травле: "Всё, отписка"

Рэпер Алишер Моргенштерн* поделился кадрами, на которых он предстал ортодоксальным иудеем.
Подписчики рэпера с удивлением узнали, что их кумир — еврей. Открылись глаза у них после того, как музыкант опубликовал фото у стены Плача в Иерусалиме.
"Вчера мы говорили с Богом, и он меня понял", — написал Моргенштерн* под фото.
Не все фолловеры оценили религиозный контент Алишера.
"Ну брооо, мне придётся отписаться";
"Всё, отписка", — сообщали рэперу недовольные интернет-пользователи.
Ранее рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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