Ксения Собчак похвасталась британским акцентом семилетнего сына Платона: "Он дорого стоил"

Ксения Собчак показала результаты изучения её сыном иностранного языка.
Журналистка опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых её семилетний сын Платон от актёра Максима Виторгана демонстрирует успехи в изучении английского языка.
Ксения подарила наследнику пляжный коврик, сопроводив подарок открыткой с текстом на английском языке. Она попросила сына прочитать написанное.
Мальчик старательно прочитал иностранный текст.
Собчак обратила внимание на особое произношение Платона.
"Видео страшной гордости — обратите внимание на британский акцент в 7 лет! Он дорого стоил во всех смыслах", — написала журналистка под видео.
Подписчиков очаровал наследник Собчак. Они осыпали мальчика комплиментами.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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