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Ксения Собчак похвасталась британским акцентом семилетнего сына Платона: "Он дорого стоил"

Ксения Собчак показала, как её сын Платон владеет английским языком

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала результаты изучения её сыном иностранного языка.

Ксения Собчак показала, как её сын Платон владеет английским языком
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых её семилетний сын Платон от актёра Максима Виторгана демонстрирует успехи в изучении английского языка.

Ксения подарила наследнику пляжный коврик, сопроводив подарок открыткой с текстом на английском языке. Она попросила сына прочитать написанное.

Мальчик старательно прочитал иностранный текст.

Собчак обратила внимание на особое произношение Платона.

"Видео страшной гордости — обратите внимание на британский акцент в 7 лет! Он дорого стоил во всех смыслах", — написала журналистка под видео.

Подписчиков очаровал наследник Собчак. Они осыпали мальчика комплиментами.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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