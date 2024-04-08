Ксения Собчак похвасталась британским акцентом семилетнего сына Платона: "Он дорого стоил"

Ксения Собчак показала, как её сын Платон владеет английским языком

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала результаты изучения её сыном иностранного языка.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых её семилетний сын Платон от актёра Максима Виторгана демонстрирует успехи в изучении английского языка.

Ксения подарила наследнику пляжный коврик, сопроводив подарок открыткой с текстом на английском языке. Она попросила сына прочитать написанное.

Мальчик старательно прочитал иностранный текст.

Собчак обратила внимание на особое произношение Платона.

"Видео страшной гордости — обратите внимание на британский акцент в 7 лет! Он дорого стоил во всех смыслах", — написала журналистка под видео.

Подписчиков очаровал наследник Собчак. Они осыпали мальчика комплиментами.

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