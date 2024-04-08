Александру Домогарову поставили диагноз, который может поставить крест на его сценической карьере

Актёр Александр Домогаров может уйти со сцены из-за проблем с позвоночником

Народный артист России Александр Домогаров может завершить сценическую карьеру из-за разрушения позвоночника.

Фото: https://vk.com/albums-194920478 by ВК-аккаунт Александра Домогарова is licensed under public domain

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у 60-летнего артиста диагностировали спондилоартроз. Данная болезнь поражает межпозвонковые суставы и хрящи. Недуг сопровождается острой болью.

Усугубляется проблема наличием межпозвоночной грыжи. Данные проблемы со здоровьем мешают актёру полноценно работать. Домогаров продолжает служить в Театре Российской Армии. Он играет одну из главных ролей в постановке "Маскарад".

Летом 2023 года актёр отметил свой 60-летний юбилей, проведя творческий вечер.

Ранее сообщалось, что Александр Домогаров впервые за долгое время появился на премьере нового фильма.