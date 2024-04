Александру Домогарову поставили диагноз, который может поставить крест на его сценической карьере

Народный артист России Александр Домогаров может завершить сценическую карьеру из-за разрушения позвоночника.

Фото: https://vk.com/albums-194920478 by ВК-аккаунт Александра Домогарова is licensed under public domain