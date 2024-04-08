Александру Домогарову поставили диагноз, который может поставить крест на его сценической карьере

Народный артист России Александр Домогаров может завершить сценическую карьеру из-за разрушения позвоночника.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, у 60-летнего артиста диагностировали спондилоартроз. Данная болезнь поражает межпозвонковые суставы и хрящи. Недуг сопровождается острой болью.
Усугубляется проблема наличием межпозвоночной грыжи. Данные проблемы со здоровьем мешают актёру полноценно работать. Домогаров продолжает служить в Театре Российской Армии. Он играет одну из главных ролей в постановке "Маскарад".
Летом 2023 года актёр отметил свой 60-летний юбилей, проведя творческий вечер.
Ранее сообщалось, что Александр Домогаров впервые за долгое время появился на премьере нового фильма.
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