"Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя": Филипп Киркоров "украл" песню группы "Руки Вверх"

На шоу "Звезды" певец Филипп Киркоров поразил жюри необычным выступлением, в ходе которого он "украл" песню группы "Руки Вверх". Событие, произошедшее на глазах у зрителей, быстро обрело широкое распространение благодаря публикации видео в социальной сети ВКонтакте.
"Исполнитель я неплохой. У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть… На пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя", — напел Киркоров под музыку своей композиции "Если хочешь идти…иди!", — пел Киркоров под минус своего хита.
Затем артист неожиданно обратился к лидеру группы "Руки Вверх" Сергею Жукову, исполнив песню "Алешка" с некоторыми изменениями.
"Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять", — запел Киркоров.
В ходе выступления Киркоров также предложил Жукову проголосовать за него на шоу, угрожая, что иначе тот может нанести вред его карьере.
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