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"Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя": Филипп Киркоров "украл" песню группы "Руки Вверх"

Киркоров обратился к Сергею Жукову кавером на песню "Алешка"

1:03
Шоу-бизнес

На шоу "Звезды" певец Филипп Киркоров поразил жюри необычным выступлением, в ходе которого он "украл" песню группы "Руки Вверх". Событие, произошедшее на глазах у зрителей, быстро обрело широкое распространение благодаря публикации видео в социальной сети ВКонтакте.

Киркоров обратился к Сергею Жукову кавером на песню "Алешка"
Фото: commons.wikimedia by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Исполнитель я неплохой. У меня в крови исполнять: я могу выбить дверь ногой и со сцены на зал накричать. Ни с того ни с сего вскипеть… На пресс-конференциях. Могу песню чужую спеть, и она сразу станет моя", — напел Киркоров под музыку своей композиции "Если хочешь идти…иди!", — пел Киркоров под минус своего хита.

Затем артист неожиданно обратился к лидеру группы "Руки Вверх" Сергею Жукову, исполнив песню "Алешка" с некоторыми изменениями.

"Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять", — запел Киркоров.

В ходе выступления Киркоров также предложил Жукову проголосовать за него на шоу, угрожая, что иначе тот может нанести вред его карьере.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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